Benjamin Karl: Vom OP-Saal nach Pyeongchang

Benjamin Karl ist schon heiß auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Der Snowboarder hatte sich am 9. Dezember einen Bruch des Sprungbeins und zwei Bänderrisse im rechten Sprunggelenk zugezogen und zu Jahresbeginn in Lackenhof sein Comeback gegeben. Vor einer Woche kehrte der 32-jährige Niederösterreicher mit Rang drei erstmals wieder aufs Podest zurück, im zweiten Bewerb sogar auf die oberste Treppe.