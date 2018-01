Bewohner: „Wir haben Angst, dass er zurückkommt“

Drei Monate, nachdem in diesem sonst so friedlichen Dorf in der Weststeiermark eine unfassbare Tragödie geschehen ist. Damals, am 29. Oktober 2017. Als Friedrich F. auf seinem Grundstück zwei Nachbarn - Adelheid H. (55) und Gerhard E. (64) - erschoss. Und eine Frau schwer verletzte. Das Motiv für das Verbrechen: Ein jahrelanger absurder Streit um das Benutzungsrecht für eine Zufahrtsstraße. Ein Streit, in dem F. der Aggressor gewesen war. Wie so oft, in so vielem ...