Akademikerball: Tausende blockierten Wiens Straßen

Entspannte Stimmung vor Hofburg

Vor der Hofburg war die Lage am Abend entspannt. Gegen 19 Uhr traf Strache mit seiner Frau ein. Der Vizekanzler hatte zuvor - wohl auch in Reaktion auf die Causa Landbauer - am Freitagvormittag angekündigt, den diesjährigen Akademikerball zu einer Bühne gegen Antisemitismus machen zu wollen. Für Antisemiten gebe es weder in der FPÖ noch am Akademikerball einen Platz, erklärte Strache in einer Aussendung.