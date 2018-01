Kombi in Seefeld: Watabe siegt, Klapfer wird 8.!

Auf den drittplatzierten Deutschen Fabian Rießle fehlen dem vor zwei Wochen in Val di Fiemme zweimal auf das Podest gelaufenen Routinier 26,6 Sekunden. "Mit noch drei Sprüngen und 25 km Langlauf ist noch alles drinnen", gab er sich optimistisch. Auf der Schanze müsse er einen neuerlich zu aggressiven Sprung vermeiden und einfach "passabel und sauber Skispringen", so Klapfer. Zweitbester ÖSV-Mann war überraschend Lukas Greiderer an der zwölften Stelle mit circa einer Minute Rückstand auf Watabe. Der Tiroler brachte sich damit in eine gute Ausgangsposition für das letzte noch offene Olympiaticket. "Damit bin ich zufrieden. Nach vorne schauen kann man immer, aber noch so ein ähnliches Ergebnis würde gut passen", sagte Greiderer, dem sein zweitbestes Weltcup-Resultat gelungen war.