Trump will Palästinensern den Geldhahn zudrehen

Aus Verärgerung über eine angebliche Respektlosigkeit der Palästinenserführung den USA gegenüber, will US-Präsident Donald Trump Hunderte Millionen Dollar an Finanzhilfen zurückhalten. Trump begründete das Einfrieren der Zahlungen in Davos mit der Weigerung der palästinensischen Führung, US-Vizepräsident Mike Pence zu empfangen.