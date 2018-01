Schulden-Drama: Becker findet Pokale nicht mehr!

„Herr Becker kann sich nicht mehr erinnern, wo sie sind. Der All England Tennis Club, der deutsche, der amerikanische und australische Tennis-Verband und auch die Tennis Hall of Fame scheinen die Pokale nicht in ihrem Besitz zu haben“, werden die Insolvenzverwalter in der Mitteilung zitiert. Becker war der Meinung, dass sich die Pokale bei einer dieser Institutionen befinden.