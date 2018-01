Florian (18) starb in Ägypten

Urlaub am Roten Meer

Florian war mit seinem Vater in Safaga in Ägypten auf Urlaub. Safaga liegt am Roten Meer und ist 60 Kilometer von Hurghada entfernt. Mit dem Koch des Hotels unternahm der Maschinenbau-Lehrling eine Spritztour zum Strand. Dabei kam der Wagen in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Florian und der Koch erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Der ahnungslose Vater von Florian wurde im Hotel von dem Unglück verständigt.



Die Familie versucht Schock zu verarbeiten

„Es ist unfassbar, unbegreiflich, was passiert ist“, sagt die trauernde Mutter: „Ich kann nur versuchen, es trotzdem positiv zu sehen, indem ich dankbar bin für die schönen Jahre, die ich mit Florian gehabt habe. Anders geht es einfach nicht.“



Abschied in Kirchberg bei Linz

Der Trauergottesdienst für Florian findet am kommenden Samstag, dem 27. Jänner, um 14 Uhr in der Pfarrkirche von Kirchberg bei Linz statt. Die trauernde Familie schrieb auf die Parte: „Trauernd, dass wir ihn verloren, dankbar, dass wir ihn gehabt, und wissend, dass er in unseren Herzen weiterlebt.“