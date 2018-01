Schock in Melbourne: Nadal gibt im 5. Satz auf!

Mühe die Stiegen zu bewältigen

Beim Abgang in die Kabine hatte der Weltranglistenerste Mühe, ein paar Stiegen zu bewältigen. Der 31-Jährige hat nun drei Turniere in Serie verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Im November trat er beim Masters-1000-Turnier in Paris wegen einer Knieverletzung nicht zu seinem Viertelfinale an und stieg deswegen eineinhalb Wochen danach bei den ATP-Finals in London nach seiner ersten Partie aus dem Turnier aus. Nur Tage vor Turnierstart war sein Melbourne-Antreten klar.