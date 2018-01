Klage gegen AKW-Ausbau setzt Ungarn unter Druck!

Ähnlich klangen am Montag bei Protestaktionen am Ballhausplatz und in Zwentendorf (NÖ) die Grünen: „Mit russischem Geld wird in Ungarn ein uraltes AKW aufgerüstet. Der Wettbewerb wird zugunsten einer gefährlichen, veralteten Technologie verzerrt. Zumal der hochsubventionierte und billige Atomstrom auch bei uns verstärkt auf den Markt drängt und heimische Öko-Energie aus Wind, Sonne und Wasserkraft verdrängt.“