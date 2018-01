Snowboarder steckte kopfüber im Schnee - tot

Zahlreiche Einsätze wegen Schneetreiben

Auch in Salzburg und der Steiermark mussten die Bergretter ausrücken. In Bad Mitterndorf geriet ein 54 Jahre alter Skitourengeher bei seiner Abfahrt wegen des starken Schneefalls in Bergnot. Weil der Mann aus dem Bezirk Murtal nicht mehr weiterkonnte, alarmierte er per Mobiltelefon die Rettungskräfte, die ihn unverletzt ins Tal bringen konnten. In Salzburg musste die Bergrettung gleich drei Mal ausrücken. Trotz der widrigen Witterung und hohen Lawinengefahr hatten sich am Sonntag mehrere Wintersportler ins freie Gelände gewagt und dann ohne Hilfe nicht mehr alleine ins Tal gefunden.