Stark! Vanessa Herzog feiert ersten Weltcupsieg

Vanessa Herzog ist am Samstag in Erfurt zum ersten Weltcupsieg einer Österreicherin im Eisschnelllauf auf der 500-m-Distanz gesprintet. Zwei Wochen nach dem Gewinn des EM-Titels in Russland triumphierte die Tirolerin in 37,88 Sekunden vor der Tschechin Karolina Erbanova (37,96) und übertraf auf der letzten Station vor den Olympischen Spielen den zweiten Rang vom Vortag.