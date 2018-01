Kurz punktet im ersten Monat als Bundeskanzler

FPÖ-Wähler für Massenquartiere für Asylwerber

Das Vorhaben der Regierung, Asylwerber nur noch in großen, vom Bund betriebenen Grundversorgungszentren unterzubringen – und nicht in privaten Quartieren –, stößt in der Bevölkerung insgesamt auf wenig Begeisterung: 37% betrachten die Pläne als sinnvoll, wobei 13% sie für sehr sinnvoll und 24% für eher sinnvoll halten, 54% hingegen halten nichts davon (weniger sinnvoll: 21%; gar nicht sinnvoll: 33%). Auch hier unterscheiden sich die Antworten nach Parteipräferenzen: 48% der ÖVP-Wähler sind dagegen, nur 42% dafür. Noch skeptischer sind SPÖ-Wähler (27% dafür; 70% dagegen). Nur im FPÖ-Lager ist eine überwältigende Mehrheit (76%) dafür.