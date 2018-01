Kickl stellt neue Grenzschutzeinheit auf

Der Auftrag, eine mobile Grenzschutztruppe der Polizei aufzustellen, sei vor Kurzem an "Experten" ergangen. Binnen kürzester Zeit soll die Einheit "an den Landesgrenzen zum Einsatz" kommen können. Mithilfe der Bereitschaftstruppe sollen Grenzübergänge rascher "gesichert" und "Identitäten feststellt" werden, falls der Andrang von Flüchtlingen wieder zunehmen sollte. Dafür kommen vor allem die Grenzen in Richtung Italien und Ungarn infrage. Die Asylkrise aus dem Jahr 2015 ist zwar weitgehend ausgestanden, an den Grenzen werden aber immer noch regelmäßig illegal einreisende Migranten aufgegriffen. Die Zeit des Durchwinkens sei vorbei, sagt Kickl.