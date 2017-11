Zahl der Asylanträge 2017 weiter rückläufig

Die Abschiebungen stiegen laut Innenministerium in den ersten drei Quartalen von 3841 im Vorjahr auf 5788 im heurigen Jahr - eine Steigerung um 50,7 Prozent. Die freiwilligen Ausreisen gingen um 16 Prozent zurück und sanken von 4868 auf 4089.

Sobotka will Abschiebungen forcieren

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich vor allem mit der Entwicklung der Außerlandesbringungen zufrieden. "Jeder Fall von Asyl wird in Österreich einzeln, mehrinstanzlich und unabhängig geprüft. Klar ist deshalb, dass Menschen ohne Bleiberecht unser Land wieder verlassen müssen. Dementsprechend konsequent werden wir auch weiterhin Außerlandesbringungen forcieren", so Sobotka am Mittwoch.