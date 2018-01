Volkshochschule Dresden zeigt, wie man Burka trägt

„Farbenfrohe Kopfbedeckungen machen neugierig auf ihre Trägerinnen. Die unterschiedlichen Farben, Formen, Bindetechniken und Materialien geben Hinweise auf die kulturellen Hintergründe“, kündigt die Website der Schule an. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Weiters steht in der Beschreibung: „Im Kurs werden Praxis, Herkunft und Bedeutung der einzelnen Kleiderordnungen aufgezeigt und können sogar praktisch ("Wie fühlt sich eine Burka an?") ausprobiert werden.“