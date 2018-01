Neue Krankenhaus-Sim der „Theme Hospital“-Macher

Eine "überaus ansteckende Erfahrung" verspricht Sega mit seiner Krankenhaus-Simulation "Two Point Hospital", die Ende 2018 für den PC (via Steam) erscheinen soll. Das Spiel gilt als geistiger Nachfolger des populären Titels "Theme Hospital" aus dem Jahr 1997. An der Entwicklung wirken laut Publisher einige der erfahrensten und erfolgreichsten Spieleveteranen mit, die neben "Theme Hospital" auch an Titeln wie "Black and White", "Populous" oder "Fable" gearbeitet haben.