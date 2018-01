Kurz-Festspiele mit Merkel-Treffen und TV-Talk

Kurz als Hoffnungsträger und Vorbild für Veränderungen in der CDU

Die Kanzler-Visite in Berlin geht aber weit darüber hinaus: Kurz absolviert am Mittwoch und Donnerstag Termine, die ein Schlaglicht auf das Interesse der deutschen Öffentlichkeit für eine "Wiener Alternative" zur "Merkel-Dämmerung" werfen. Kurz gilt als Hoffnungsträger und Vorbild für Veränderungen in der CDU und überhaupt für einen Aufbruch zu einer neuen politischen Generation in Deutschland.