Linzer Messerstecher: „Stand bei Tat unter Drogen“

"Er gab an, sich zu erinnern, dass er vor der Frau stand, aber nicht, was dann passierte. Er gab an, unter Drogen gestanden zu haben", fasste Philip Christl von der Staatsanwaltschaft Linz die Aussagen von Armed Z. vor der Richterin zusammen. Seit seiner Verhaftung hatte er geschwiegen. Hintergrund des Angriffs auf die Noch-Ehefrau an ihrer Arbeitstelle in einem Geschäft dürfte die Scheidung gewesen sein. Der Verdächtige lebte zum Zeitpunkt des Attentats in Linz-Auwiesen schon in Enns. Messer und Schreckschusspistole, mit der er auch feuerte, hatte er mitgebracht.