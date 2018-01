ÖSV-Herren auf Rang fünf - Sieg geht an Norwegen

Die Skandinavier mit Lars Helge Birkeland, Tarjei Bö, Emil Hegle Svendsen und Johannes Thingnes Bö gewannen klar vor Frankreich (+ 24,9 Sek.), Russland (53,4), Deutschland (1:26,5) und Österreich (1:39,8). Am Samstag folgt in Ruhpolding die Damen-Staffel. Für Sonntag sind die Massenstart-Rennen angesetzt. Der in der Staffel mit Halsschmerzen ausgefallene Julian Eberhard ist dafür fraglich. Landertinger und Eder hatten sich am Mittwoch mit Top-Ten-Rängen im Einzel ebenfalls für den Massenstart qualifiziert.