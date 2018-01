Ehefrau mit Messer attackiert: 35-Jähriger gefasst

Kinder zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe

Für die Polizei war die Lage besonders heikel, weil die beiden Kinder des Paares zu diesem Zeitpunkt im Kindergarten bzw. in der Volksschule nahe des Tatorts waren und man befürchtete, dass er ihnen etwas antun könnte. "Es hatte für uns oberste Priorität, die Kinder und alle in diesen Objekten befindliche Personen zu schützen", erklärte Major Michael Hubmann vom Stadtpolizeikommando am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Der Verdächtige tauchte aber nicht wie befürchtet bei der Schule auf, vielmehr war er seit der Tat wie vom Erdboden verschluckt.