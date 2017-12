Messerattacke in Linz: Opfer (34) ist stabil

Nach der Messerattacke auf seine Lebensgefährtin am Donnerstag in Linz ist der Verdächtige (35) nach wie vor auf der Flucht. "Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren", berichtete die Polizei am Freitagvormittag. Die 34-jährige Frau wurde bei der Attacke schwer verletzt, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr und konnte am Donnerstagabend von der Polizei einvernommen werden.