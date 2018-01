Seher will wissen: „Friedrich F. ist tot!“

Fall "einfacher, als wir alle denken"

Mittlerweile hält er sich in der Nähe von Bonn auf, hat Ruhe und kann sich voll konzentrieren. In einem Mail, das er am Dienstag auch dem Einsatzstab der Polizei schickte, schreibt Michael S., dass der Fall Felzmann „einfacher ist, als wir alle denken“: „Er ist meiner Eingebung nach tot und liegt nicht allzu weit weg von seinem Auto.“