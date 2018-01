AlpenVolleys holen Satz gegen Friedrichshafen

Die Hypo Tirol AlpenVolleys Haching haben am Mittwoch in der deutschen Volleyball-Bundesliga mit einem Satzgewinn gegen den überlegenen Tabellenführer VfB Friedrichshafen überrascht. Die in die deutsche Liga abgewanderten Tiroler unterlagen dem Spitzenteam im ersten Heimspiel in der Innsbrucker Olympiaworld mit 1:3 (22,-17,-22,-18).