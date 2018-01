Douglas wehrt sich gegen Masturbationsvorwürfe

Auch James Franco weist Vorwürfe zurück

Douglas ist nicht der einzige Hollywoodstar, der sich gleich am Anfang des Jahres 2018 massiven Vorwürfen stellen muss. Auch Golden-Globe-Preisträger James Franco hat Vorwürfe der sexuellen Nötigung zurückgewiesen. Die Anschuldigungen, die Schauspielerin Violet Paley und Regisseurin Sarah Tither-Kaplan kürzlich auf Twitter geäußert hatten, seien "nicht korrekt", sagte der 39-jährige am Dienstagabend in Stephen Colberts "The Late Show". Sollte er etwas falsch gemacht haben, wolle er es aber wiedergutmachen, erklärte der Schauspieler. Er unterstütze Menschen, die Missstände ansprechen, und wolle sie "in keinster Weise zum Schweigen bringen."