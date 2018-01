2018 entscheidet sich die Zukunft der Grünen

Wobei: Das ist ein schweres Unterfangen. Die jetzt anstehende Landtagswahl in Niederösterreich wird laut aktuellen Umfragen ein neuerlicher Dämpfer. Derzeit dümpelt die Partei bei drei bis vier Prozent herum – ein Einzug in den Landtag dürfte also knapp werden. Am 25. Februar wählt Tirol – wobei die Partei in diesem Bundesland in der Regierung sitzt. Fraglich ist aber, ob es zu einer Neuauflage von Schwarz-Grün kommt. Das wird auch ganz wesentlich davon abhängen, wie stark die Freiheitlichen in Tirol werden.