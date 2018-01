Verkauften Wiener Friedhöfe Top-Bauland zu billig?

6974 Quadratmeter in absoluter Top-Lage neben dem Neustifter Friedhof und direkt an der Pötzleinsdorfer Höhe wechselten vor einem Jahr den Besitzer: Laut Kaufvertrag (die "Krone" hat das Papier) verkaufte die Friedhöfe Wien GmbH als Tochterunternehmen der Stadtwerke das wertvolle Bauland um nur 765.053 Euro an den Wohnfonds Wien. Das macht einen Quadratmeterpreis von 109,70 Euro. Nach Einschätzung von Immobilienmaklern kostet der Quadratmeter in dieser Top-Lage jedoch etwa 1400 Euro, also das Dreizehnfache (!) der verlangten Summe.