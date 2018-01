ÖVP/FPÖ: „Wir sind ein rot-weiß-roter Schnellzug!“

Wenn es um Inszenierung und den großen Auftritt geht, macht der der neuen türkis-blauen Koalition so schnell niemand etwas vor. Die Regierungsklausur im südsteirischen Schloss Seggau startete damit, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) huldvoll eine Treppe hinabstiegen, um über ihr Programm zu informieren. Sechs Beschlüsse werden beim Sonderministerrat am Freitag gefasst. "Wir sind ein rot-weiß-roter Schnellzug, der im Sinne der Österreicher auch in die Umsetzung geht. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt", zitierte Strache den Refrain des 80er-Hits "Bruttosozialprodukt" von Geier Sturzflug, den er fälschlicherweise der Spider Murphy Gang zuschrieb.