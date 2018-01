USA: Eiseskälte sorgt für kuriose Zwischenfälle

Die Eiseskälte sorgt in den USA für eine Ausnahmesituation. In Gegenden wie Chicago müssen die Menschen mit Temperaturen von bis zu minus 17 Grad Celsius zurechtkommen. Sogar die berühmten Niagarafälle sind zum Teil eingefroren. In Baltimore explodierte eine Wasserleitung. Die Fontäne und die niedrigen Temperaturen verwandelten die Umgebung in einen Eispalast.