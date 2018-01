Beamer: Wenn's ein bisserl mehr sein darf

Wenn es etwas gibt, von dem Heimkino-Fans und Gamer nicht genug bekommen können, dann ist es Bilddiagonale. Zwar sind Fernseher in den letzten Jahren bereits ordentlich "gewachsen", wer ein wirklich großes Bild möchte, kommt aber nach wie vor nicht am Beamer vorbei – zumal inzwischen auch Geräte mit 4K-Auflösung in für den Konsumenten leistbare Dimensionen vorstoßen und entsprechenden Flachbild-TVs Konkurrenz machen.