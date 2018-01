Denken Sie auch an die Ärmsten, Frau Minister?

Das Regierungsprogramm liest sich nicht sehr sozial. Stichwort Arbeitslosengeld, Kürzung der Mindestsicherung, Arbeits- und Teilhabepflicht. Stehen Sie zu all dem als Sozialministerin?

Das Gegenteil ist der Fall. Ich stehe für die Gewährleistung oder den Ausbau der sozialen Sicherheit in Österreich. Einige Hartz-IV-Elemente gibt es ja jetzt schon in den Ländern, und ich werde mich dafür einsetzen, dass so wenig Menschen wie möglich da hineinfallen. Ich bin aber auch so sozialisiert worden, dass der Mensch selbst für die Gesellschaft eine Verantwortung hat, eine Selbstverpflichtung sozusagen. Deshalb bin ich zutiefst überzeugt, dass wir gewisse Dinge verändern müssen. Aufgrund der Hochkonjunktur haben wir auch die Chance dazu.