Wird Österreich jetzt sicherer, Herr Kickl?

Stichwort Sicherheitsapparat: Was sagen Sie zur Kritik, dass so sensible Bereiche wie Innen- und Verteidigungsministerium nicht in den Händen einer einzigen Partei liegen sollten?

Ich kann dieser Argumentation nicht wirklich etwas abgewinnen, weil es nicht da erste Mal ist, dass sich diese beiden Ressorts in der Hand einer politischen Partei befinden. Das war auch schon in der rot-schwarzen Koalition vor ein paar Jahren der Fall, und bei einer absoluten Mehrheit ist es ohnehin so. Es ist also nichts Außergewöhnliches. Wir haben in unseren Vorgesprächen, auch mit dem Bundespräsidenten, besonderen Wert darauf gelegt, dass – vor allem bei den Geheimdiensten – der Rechtsschutz aufgewertet wird. Uns schwebt vor, die Rechtsschutzbeauftragten, die es in mehreren Ressorts ja gibt, aus den Ministerien selbst herauszulösen und zu bündeln. Geballter Rechtsschutz sozusagen. Überdies gibt es eine Berichtspflicht der Dienste an den Bundeskanzler und Vizekanzler.