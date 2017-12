Sommermärchen, Rekorde und Co.: Das Sportjahr 2017

Nummer fünf

Dominic Thiem setzte seinen Aufstieg in der Tenniswelt fort. Zum zweiten Mal in Folge erreichte der Österreicher das Semifinale der French Open, beim Masters in Madrid spielte er sich ins Endspiel, und trotz eines mäßigen Herbstes beendete er das Jahr als Nummer fünf der Welt. International wurde er von den Altstars Roger Federer und Rafael Nadal, die je zwei Grand Slams gewannen, überstrahlt.