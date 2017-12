Niki-Chef bewirbt Übernahme durch Spanier

Lauda: "Wollte Niki und die Jobs in Österreich erhalten"

Niki Lauda, Gründer und Namensgeber der Fluglinie, erklärte am Mittwoch, dass er aus dem Rennen sei. Dem "Standard" erklärte er, dass er 18 Millionen Euro für die Fluglinie geboten habe. Warum er aus dem Rennen ausschied, konnte er nicht sagen, er habe keine Begründung erhalten. Lauda befürchtet die komplette Zerschlagung von Niki, sollte diese tatsächlich ins Ausland verkauft werden. "Dann haben wir in Österreich keine zweite Airline mehr", so der ehemalige Formel-1-Pilot. "Ich wollte Niki und die Jobs in Österreich erhalten."