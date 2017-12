Züge seitlich ineinander gekracht - 12 Verletzte

Zwei mit Dutzenden Fahrgästen besetzte Personenzüge sind am späten Freitagnachmittag in Kritzendorf nahe Wien mit voller Wucht zusammengestoßen. Vier Passagiere wurden bei dem dramatischen Vorfall mittelschwer, acht weitere leicht verletzt. Mehrere Personen mussten aus den umgestürzten Waggons befreit werden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz.