Separatisten verteidigen absolute Mehrheit

Die Neuwahl in Katalonien hat keine politische Entspannung in der spanischen Krisenregion gebracht: Die drei separatistischen Kräfte konnten am Donnerstag erneut eine absolute Mehrheit von 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona erringen. Die Wahlbeteiligung erreichte mit fast 82 Prozent einen Rekordwert. Wie es nun weitergeht, ist aber völlig unklar – ein erneutes Chaos droht.