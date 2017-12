Russland hofft auf mehr als 200 Aktive bei Olympia

Russland hofft auf Startberechtigungen für mehr als 200 Aktive bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Mehr als 450 Russen würden sich auf Olympia vorbereiten, 217 hätten nach seiner Einschätzung die Anforderungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erfüllt, sagte Sportminister Pawel Kolobkow der Agentur R-Sport zufolge am Donnerstag in Moskau.