Peter Stöger: „Verdienter Sieg für die Bayern“

Peter Stöger verlor zum ersten Mal als Trainer der Dortmunder. Nach der 1:2-Niederlage gegen die Bayern sprach der Dortmund-Coach mit seinem Münchner Pendant über das Spiel, das auch ganz anders hätte enden können. Stöger konnte auch nicht ganz unzufrieden sein. Nach der Kabinenpredigt in der Halbzeitspause spielte seine Mannschaft dann wesentlich besser, als in der ersten Hälfte. "Ich bin zufrieden, dass wir eine Reaktion gezeigt haben. In der ersten Hälfte war der Mut nicht da", sagte der 51-Jährige. Hier im Video sehen Sie die Pressekonferenz nach dem Match.