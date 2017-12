Anti-Pelz-Aktion schockt Passanten auf der „Mahü“

Tierschützer als Nerze im engen Käfig: Am Mittwoch schockierten Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken Fußgänger auf der Mariahilferstraße mit ihrer Anti-Pelz-Aktion. Sie sammelten Unterschriften und machten auf das Leid der Tiere in der Pelzindustire aufmerksam. Sie schlüpften in Nerzkostüme und stellten Horrorszenen ihrer Qäulerei nach - Enthäutung inklusive. Den Aktivisten geht es um die Schließung aller Nerzfarmen innerhalb der EU und um ein Importverbort.