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Vielleicht bald neuer Italien-Teamchef: Massimiliano Allegri oder Antonio Conte
Nach WM-Quali-Desaster
SSC Napoli gegen die
AC Milan steigt als Serie-A-Hit
Jubel bei den Milan-Kickern
Serie A
AC Milan bezwingt Lazaro-Klub Torino mit 3:2!
Sport-Reporterin Inés Sainz aus Mexiko.
„Trat ihm in die Eier“
Reporterin enthüllt Belästigung durch Fußball-Star
Es sollte nicht sein mit einem Sieg für Marcus Thuram und Inter Mailand …
Serie A
Nächster Dämpfer! Inter nur 1:1 gegen Atalanta
Federica Brignone und Dominik Paris wurden von Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic geehrt.
Vor Mailänder Derby
Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert
Seit Sommer steht Luka Modric bei der AC Milan unter Vertrag.
Auch Allegri ein Thema
Rückkehr zu Real? Jetzt spricht Luka Modric selbst
Rafael Leao und Yann Aurel Bisseck
Rückschlag für Inter
Milan nach Derbysieg zurück im Titelkampf
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Federica Brignone und Dominik Paris wurden von Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic geehrt.
Vor Mailänder Derby
Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert
Seit Sommer steht Luka Modric bei der AC Milan unter Vertrag.
Auch Allegri ein Thema
Rückkehr zu Real? Jetzt spricht Luka Modric selbst
Rafael Leao und Yann Aurel Bisseck
Rückschlag für Inter
Milan nach Derbysieg zurück im Titelkampf
Der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic(l.) traf in Minute 90 zum 1:0.
Tor-Spektakel in Rom
Ex-Salzburger sichert dem AC Milan Sieg im Finish
Fassungslose Blicke: Inter Mailand (im Bild: Davide Frattesi) schied in der Champions League ...
Presse zerlegt Inter:
„Eine Schande – Bodo ist eine Klapperschlange“
Lindsey Vonn erhält Zuspruch von Zlatan Ibrahimovic (links) und Cristiano Ronaldo. 
Auch Zlatan reagiert
„Kämpfe weiter!“ Ronaldo wendet sich an Vonn
Valentino Lazaro (r.)
Serie-A-Klub bestätigt
Valentino Lazaro hat einen neuen Coach bei Torino
Deniz Undav (l.) rettete Stuttgart spät einen Punkt.
Deutsche Bundesliga
Heidenheim verpasst Sieg gegen Stuttgart
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