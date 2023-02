Fasching für Tiere oft so belastend wie Silvester

Laute Umzüge, hemmungslose Narrenfeste und feuchtfröhliche Kostümpartys machen uns Menschen mit ihrer Ausgelassenheit eine große Freude. Für Hund, Katze und Co. bedeutet der Fasching jedoch eine mindestens genau so schreckliche Erfahrung, wie die Knallerei zu Silvester - vor allem für jene Tiere, die von ihren verantwortungslosen Haltern in den ausgelassenen Trubel mitgenommen werden.