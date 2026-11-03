Mann stürzte von Dach: Schwere Kopfverletzungen

Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an der Halswirbelsäule und einer Schulter zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 43-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.