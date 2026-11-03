Mann stürzte von Dach: Schwere Kopfverletzungen

In St. Peter am Ottersbach (Steiermark) stürzte am Montagnachmittag ein Mann bei Arbeiten am Dach eines Schweinestalls rund dreieinhalb Meter in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr war ein 43-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma in St. Peter am Ottersbach mit Arbeiten zur Erneuerung eines Dachstuhls beschäftigt. Er montierte neue Dachlatten auf einem Schweinestall. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er dabei rund dreieinhalb Meter tief auf den Stallboden.
Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an der Halswirbelsäule und einer Schulter zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 43-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
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