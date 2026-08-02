Rekordstudentin: Mit nur 24 Jahren zum Doktortitel

Ziele setzen und sich auch selbst belohnen

Aber da bleibt noch die Frage: Wie hat Marlene Anzenberger das alles geschafft? Und dazu in dieser rekordverdächtigen Zeit? „Wenn ich weiß, dass eine Deadline naht, teile ich meinen Tag und meine Aufgaben genau ein“, erzählt sie. Dabei setzt sie sich kleine Ziele und belohnt sich immer wieder, wenn sie diese erreicht hat. „Dadurch fällt mir zum einen der Einstieg in die Arbeit leichter, und zum anderen mache ich genügend Pausen, um weitermachen zu können.“ Aber auch das Reiten an Wochenenden ist für die Steirerin wichtig, um den Kopf freizubekommen.