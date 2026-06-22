Burger-Lokal und Pizzeria schlittern in die Pleite

Einmal mehr hat sich der Pleitegeier zwei Gasthäuser in Tirol gekrallt. Beide Betriebe befanden sich in der Landeshauptstadt. In einem Fall handelte es sich um ein Burger-Lokal, im anderen um eine Pizzeria.
Wie sowohl der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) als auch der Alpenländische Kreditorenverband am Montag mitteilten, wurde über die Juen Gastro Innsbruck GmbH in der Fallmerayerstraße 12 in der Landeshauptstadt ein Insolvenzverfahren eröffnet.
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, hieß es.
Eröffnung erst vor zwei Jahren
Erst im Jahr 2024 hatte das Burger-Lokal seine Tore geöffnet. Betroffen von der Pleite ist neben der Geschäftsführerin ein Mitarbeiter. „Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen“, so der KSV.
Über die Höhe der Verbindlichkeiten würden sich derzeit „keine seriösen Angaben“ machen lassen.
Der Antrag auf Eröffnung dieses Konkursverfahrens wurde von der Insolvenzschuldnerin selbst bei Gericht eingebracht.
Der KSV in einer Aussendung
Auch Pizzeria macht dicht
Ebenfalls in die Pleite gerutscht ist die La Locanda GmbH, die am Sparkassenplatz in Innsbruck die Pizzeria „La Trattoria“ betrieben hat. „Der Antrag auf Eröffnung dieses Konkursverfahrens wurde von der Insolvenzschuldnerin selbst bei Gericht eingebracht. Zu den Insolvenzursachen führte der Geschäftsführer aus, dass eine wirtschaftliche Führung des Betriebes in den letzten Jahren nicht möglich gewesen sei“, schildert der KSV.
Gespräche mit einer Bank hätten letzten Endes zu keiner Einigung geführt.
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