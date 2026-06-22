Burger-Lokal und Pizzeria schlittern in die Pleite

Auch Pizzeria macht dicht

Ebenfalls in die Pleite gerutscht ist die La Locanda GmbH, die am Sparkassenplatz in Innsbruck die Pizzeria „La Trattoria“ betrieben hat. „Der Antrag auf Eröffnung dieses Konkursverfahrens wurde von der Insolvenzschuldnerin selbst bei Gericht eingebracht. Zu den Insolvenzursachen führte der Geschäftsführer aus, dass eine wirtschaftliche Führung des Betriebes in den letzten Jahren nicht möglich gewesen sei“, schildert der KSV.