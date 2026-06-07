Weinviertler holte gleich mit zwei Weinen Trophäen

In der Weinbauschule Krems ging es für junge Winzer um mehr als nur den guten Geschmack: Michael Breitenfelder aus Kleinriedenthal holte sich den Sieg, was umso erfreulicher ist, da es nicht zuletzt auch Ansporn für den Weinviertler ist, mit vollem Eifer den väterlichen Betrieb weiterzuführen.
Bei der Jungwinzertrophy 2026 wurde Niederösterreichs bester Weinbauer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren gekürt. Der Gesamtsieg ging dabei nach Kleinriedenthal ins Weinviertel: Michael Breitenfelder überzeugte die Jury gleich mit zwei seiner Weine. Vater Harald freute sich besonders über den Erfolg seines Sohnes: „Die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Die junge Generation steht bereits in den Startlöchern, Michael macht schon seine eigenen Weine – das ist natürlich ein großer Ansporn für die weitere berufliche Laufbahn.“ Der Weinhauer stand sowohl in der Kategorie „gehaltvoller Weißwein“ als auch bei den Rotweinen im Finale. Besonders punkten konnte er mit Weißburgunder und Zweigelt.
Breitenfelder Gesamtsieger, beim Rotwein überzeuge Maximilian Pröll
Neben der Weinqualität zählten für die vierköpfige Expertenjury der Landjugend auch die Beschreibung des Weins, die rhetorische Kompetenz, die Präsentation des Betriebs sowie das Auftreten. Neben Breitenfelder als Gesamtsieger konnte sich in der Sparte „Grüner Veltliner Klassik“ Maximilian Berger durchsetzen. In der Kategorie Rotwein siegte Maximilian Pröll. Und Matthias Karner heimste die Trophäe für den gehaltvollsten Weißwein ein.
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