Weinviertler holte gleich mit zwei Weinen Trophäen

Bei der Jungwinzertrophy 2026 wurde Niederösterreichs bester Weinbauer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren gekürt. Der Gesamtsieg ging dabei nach Kleinriedenthal ins Weinviertel: Michael Breitenfelder überzeugte die Jury gleich mit zwei seiner Weine. Vater Harald freute sich besonders über den Erfolg seines Sohnes: „Die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Die junge Generation steht bereits in den Startlöchern, Michael macht schon seine eigenen Weine – das ist natürlich ein großer Ansporn für die weitere berufliche Laufbahn.“ Der Weinhauer stand sowohl in der Kategorie „gehaltvoller Weißwein“ als auch bei den Rotweinen im Finale. Besonders punkten konnte er mit Weißburgunder und Zweigelt.