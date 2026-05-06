Liebesschwindler versorgt, bis Bank Konto sperrte

Geldgeschenk versprochen

Die Tirolerin glaubte offenbar wirklich, die große Liebe gefunden zu haben. Und das nutzte der Kriminelle eiskalt aus. „Im Glauben, eine Beziehung mit dem bislang unbekannten Täter zu führen und von diesem ein Bargeldgeschenk durch einen angeblichen Paketdienst zugeschickt zu bekommen, tätigte die 57-Jährige mehrere Überweisungen“, so die Polizei.