Liebesschwindler versorgt, bis Bank Konto sperrte

Liebe macht sprichwörtlich oft blind – oder wie in diesem Fall gutgläubig: Eine 57-jährige Frau aus dem Tiroler Unterland ließ sich von einem dreisten Liebesschwindler im Internet eiskalt abzocken. Der Unbekannte täuschte eine Beziehung vor, tischte der Frau mehrere Lügenmärchen auf und brachte sie dazu, Zigtausende Euro lockerzumachen. Bis die Bank reagierte!
Im März hatte die 57-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein auf einer Online-Plattform einen vermeintlich tollen und netten Mann kennengelernt. Wie so oft in solchen Fällen intensivierte sich der Kontakt, Vertrauen wurde aufgebaut – und letztlich sogar eine Liebesbeziehung vorgetäuscht.
Geldgeschenk versprochen
Die Tirolerin glaubte offenbar wirklich, die große Liebe gefunden zu haben. Und das nutzte der Kriminelle eiskalt aus. „Im Glauben, eine Beziehung mit dem bislang unbekannten Täter zu führen und von diesem ein Bargeldgeschenk durch einen angeblichen Paketdienst zugeschickt zu bekommen, tätigte die 57-Jährige mehrere Überweisungen“, so die Polizei.
Bank verhindert noch größeren Schaden
Alles in allem überwies die Frau einen niedrigen, fünfstelligen Eurobereich. Und womöglich hätte sie noch mehr Geld lockergemacht, wäre die Bank nicht eingeschritten. „Aufgrund der vielen Überweisungen“ habe die Bank nämlich das Konto des Opfers gesperrt, schildern die Ermittler weiter.
Da auch das versprochene Geldgeschenk nie eintraf, erstattete die Frau am Dienstag letztlich Anzeige bei der Polizei. Diese nahm Ermittlungen auf.
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