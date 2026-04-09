Senkrechtstarterin übernimmt Chefsessel bei ISD

Personalvertretung bei Hearing nicht eingebunden

Für den Job gab es 53 Bewerbungen, fünf wurden zu einem Hearing eingeladen, „wobei dieses ohne Einbindung der Personalvertretung stattgefunden hat“, berichtetet DNI-StR Markus Stoll nach der Stadtsenatssitzung am Mittwoch. Gemeinsam mit FP-StR Markus Lassenberger enthielt er sich der Stimme – „nicht, weil ich Vorbehalte gegen die Kandidatin hätte, sondern weil ich das Prozedere der Bestellung ablehne“, sagte Stoll. Es habe im Vorfeld der Sitzung keinerlei Informationen gegeben. „Hinterzimmerpolitik“, hatte dies die FPÖ kritisiert.