Privat-Wohnheim schließt: ISD nehmen Senioren auf

Auch Mitarbeiter werden übernommen

Auch werden bis zu 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. „Der Fall zeigt anschaulich auf, wie wichtig es ist, dass die Versorgung von Seniorinnen und Senioren in der öffentlichen Hand und nicht in derer von profitorientierten Privatunternehmen ist“, heißt es in einer Stellungnahme der ISD.