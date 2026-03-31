Schneekette demoliert Tank: Diesel auf Fahrbahn

Die Schneefälle zu Wochenbeginn in Tirol sorgten für Probleme und Behinderungen auf den Straßen. Die „Krone“ berichtete schon am Dienstagvormittag darüber. Wie am Abend bekannt wurde, kam es auch zum Austritt von Diesel, weil eine Schneekette den Tank eines Lkw beschädigt hatte.
Die Schneefälle in der Nacht auf Dienstag sorgten am frühen Morgen für Verzögerungen auf Tirols Straßen. Wie die „Krone“ berichtete, musste etwa die Fernpassstraße wegen eines Lkw, der in eine Leitschiene gerutscht war, gesperrt werden. Gegen 10 Uhr kam es zu einer erneuten Sperre.
Schwerer Sachschaden
„Im Gemeindegebiet von Heiterwang löste sich bei einem Sattelkraftfahrzeug eine Schneekette und beschädigte den Dieseltank“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge trat eine große Menge Diesel aus, wodurch die Fahrbahn und eine Gewässerschutzanlage verunreinigt wurden. „Für die Reinigungsarbeiten musste die Fernpassstraße gesperrt werden.“ An dem „Brummi“ entstand ein erheblicher Sachschaden.
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