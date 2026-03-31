Schneekette demoliert Tank: Diesel auf Fahrbahn

Schwerer Sachschaden

„Im Gemeindegebiet von Heiterwang löste sich bei einem Sattelkraftfahrzeug eine Schneekette und beschädigte den Dieseltank“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge trat eine große Menge Diesel aus, wodurch die Fahrbahn und eine Gewässerschutzanlage verunreinigt wurden. „Für die Reinigungsarbeiten musste die Fernpassstraße gesperrt werden.“ An dem „Brummi“ entstand ein erheblicher Sachschaden.