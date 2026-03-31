Ein letzter Schub Schnee vor dem Osterhasen

Bereich Nordkette als einer der Schwerpunkte

Der vorerst letzte Schnee-Nachschub in der Nacht auf Dienstag hatte durchaus beachtliche Mengen zu bieten, vor allem im Bereich der Nordkette im Großraum Innsbruck: So fielen in Hochzirl 33 Zentimeter Neuschnee und in Gnadenwald 32 Zentimeter. Das ist derselbe Wert wie im Hochgebirge, am Galzig am Arlberg. „Dort liegt nun 2,40 Meter Schnee, vor einem Monat waren es noch 1,50 Meter“, weiß Salmi.