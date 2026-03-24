Osterstau ist für Salzburg vorprogrammiert

In Deutschland starten sie am Wochenende in neun Bundesländern, unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Arbö-Verkehrsexperten rechnen mit zwei großen Reisewellen. Die erste wird ab Freitagnachmittag erwartet, da sich viele gleich nach Unterrichtsende auf den Weg machen werden.