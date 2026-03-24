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Experten warnen

Osterstau ist für Salzburg vorprogrammiert

Salzburg
24.03.2026 16:30
Die Verkehrslawine wird zu Ostern wieder rollen.
Die Verkehrslawine wird zu Ostern wieder rollen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das nächste verkehrsreiche Wochenende steht vor der Tür: Zum Reiseverkehr vor Ostern kommen auch noch Messen in Salzburg und Wels. Experten rechnen mit zwei intensiven Stauwellen.  

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In Salzburg werden sich die ersten Reisenden am Freitag auf den Weg in die Skigebiete oder Richtung Süden machen. 

In Deutschland starten sie am Wochenende in neun Bundesländern, unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Arbö-Verkehrsexperten rechnen mit zwei großen Reisewellen. Die erste wird ab Freitagnachmittag erwartet, da sich viele gleich nach Unterrichtsende auf den Weg machen werden. 


Zu den besonders betroffenen Strecken zählen laut Arbö die Westautobahn zwischen Wien und Linz. Am Samstag soll sich das erhöhte Aufkommen dann vermehrt auf die Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen verlagern. Auch auf der Pinzgauer Straße (B311) ist mit einem Andrang zu rechnen. 

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Zusätzlich werden die Tunning-Messe „Customized“ im Messezentrum Salzburg und das Welser Volksfest Verkehr anziehen. 

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